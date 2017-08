Des boulettes de vers en grande surface

La Coop propose depuis lundi des produits à base d’insectes dans plusieurs magasins en Suisse à l'image de boulettes ou de burgers à base de vers de farine. Les Neuchâtelois devront toutefois attendre encore un peu. Si la consommation d’insectes peut en dégoûter certains, elle suscite aussi un vif intérêt, d’autant plus que l’arrivée des insectes comestibles s‘est faite attendre dans les grandes surfaces, à cause de plusieurs retards dans l’approvisionnement.

S'ils sont autorisés à la consommation humaine en Suisse depuis le 1er mai, la vente d’insectes à l'échelle industrielle est très régulée. Il faut par exemple que le producteur en ait élevé quatre générations aux normes avant d’être autorisé à les commercialiser. En comptant six à huit semaines de maturation, les premiers arrivages autochtones sont attendus à l’automne.

Pour l’heure, il n’existe qu’un producteur dans la région de Lucerne, mais plusieurs start-up s’apprêtent à investir ce marché juteux, d'autant plus que cultiver des insectes est bien plus simple que l’élevage classique.

En termes d'utilisation d'eau et d'énergie, l'élevage d'insectes apparaît comme moins gourmand que celui de bœufs, porcs ou poulets. Les insectes ne rechignant pas à être entassés les uns sur les autres, les producteurs ne devraient pas non plus essuyer d'accusations de maltraitance animale. La consommation d'insectes semble également engendrer moins de déchets.

Pour beaucoup, c’est une nourriture d’avenir, un moyen efficace de fournir des protéines aux 10 milliards d’humains que devrait compter la Terre en 2050. /vja