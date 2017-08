Auvernier va vivre au rythme du jazz

Des artistes des quatre coins du monde fouleront la scène de l’Auvernier Jazz. Le festival qui se tient de vendredi à dimanche sur les bords du lac de Neuchâtel offrira aux oreilles des visiteurs des sonorités brésiliennes, norvégiennes et suisses. Raul Midon, Ed Motta ou encore Traktorkestar se produiront sur l’unique scène de la manifestation. Pour cette 9e édition, les afters sont reconduites, elles se dérouleront au Caveau Godet, au Poisson et à La Golée. Nouveauté cette année, des navettes gratuites sont mises à disposition du public chaque soir à 1h30 en direction de Neuchâtel.

En marge de l'enceinte de la manifestation et pour la deuxième année de suite, 25 groupes joueront dans les rues du village d’Auvernier à l’occasion du festival off. Avec 6000 visiteurs en 2016, l’Auvernier Jazz festival est en bonne santé, mais, le directeur Jean-Martin Peer explique qu’il faut se battre et convaincre un nouveau public à chaque nouvelle édition. /ali