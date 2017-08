Une fusion sous la contrainte

Nous vous l’annoncions hier soir, les quotidiens de L’Express et de L’Impartial sont en pleine mutation. Selon nos informations, les deux titres ne devraient faire qu’un seul journal. Un changement qui pourrait intervenir en automne déjà. Il s’agit de l’achèvement d’un processus de rapprochement entamé il y a vingt ans. Une évolution dictée par des impératifs économiques mais aussi par la volonté éditoriale de pérenniser une presse de qualité en dépassant les clivages régionaux. Le commentaire de Gabriel de Weck:

Un titre unique dans un canton déchiré, c’est séduisant. Dépasser les logiques de repli régionaliste et proposer un regard à l’échelle du canton c’est peut-être plus à propos que jamais. Nous sommes en plus certains que la Société neuchâteloise de presse détient les ressources humaines et les talents pour nous proposer le meilleur qui soit dans de pareilles circonstances. C’est d’ailleurs tout le mal qu'on souhaite à nos confères, qui contribuent inlassablement à nous offrir une information de qualité dans la région et à nourrir notre identité commune.

Le problème, c’est que la promesse se base sur une drôle d’équation: on fera mieux avec moins. Un mantra omniprésent dans les secteurs privés et même publics, a fortiori dans les médias, toujours plus sous pression. Peu importe les difficultés, on nous vend des lendemains qui chantent. C’est de bonne guerre !

Or, il s’agit surtout d’un choix de la contrainte : en témoigne la note interne informant récemment le personnel de la Société neuchâteloise de presse de la baisse des revenus publicitaires et de diffusion, avec à la clé une coupe dans les effectifs

Ne serait-ce que pour cela, il s’agit bien aussi d’un appauvrissement car c'est la conséquence d'une érosion constante depuis des décennies. Et si comme nous croyons le savoir, L’Express et L’Impartial devaient s’éclipser sous l’appellation Arcinfo, on ne peut qu’espérer que l’ancrage local et la valeur de l’héritage de ces deux quotidiens historiques ne soient pas sacrifiés sur l’autel des clics et du sensationnel. /gwe