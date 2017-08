Une Neuchâteloise a frôlé le pire à Barcelone

L’Espagne s’est réveillée meurtrie après les deux attentats terroristes qui ont frappé le pays jeudi. Deux hommes ont été arrêtés après l’attaque à la voiture bélier qui a fait 13 morts et une centaine de blessés sur la Rambla, l’artère au cœur de Barcelone, mais pour l’heure, le conducteur de la camionnette court toujours. L’attentat a été revendiqué par le groupe Etat islamique.

La police catalane a par ailleurs abattu cinq personnes soupçonnées d’avoir voulu commettre un attentat dans la station balnéaire de Cambrils. Leur voiture a fauché et blessé six civils et un policier. Les ceintures explosives qu’ils portaient se sont toutefois révélées fausses. Une Neuchâteloise, Daniela, était à quelques pas des Ramblas à Barcelone jeudi au moment des faits. /sbe

Son témoignage: