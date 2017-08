René Quellet est décédé

Le mime neuchâtelois René Quellet s'est éteint jeudi à l'âge de 86 ans, a indiqué sa famille en soirée dans un communiqué. Considéré comme le plus ancien des mimes suisses, il a donné quelque 5000 représentations de par le monde en 40 ans de carrière.

Originaire du Landeron, René Quellet est né le 4 août 1931 à Soleure. Il est attiré par le monde du spectacle dès son plus jeune âge. Après une formation de bijoutier, métier qu'il exerce pendant quelques années, il décide de faire de l'art du mime sa profession en 1963.

Il invente le personnage de "Turlu" qu'il met en scène dans une vingtaine de numéros "poétiques, humoristiques mais aussi critiques face à une société en pleine révolution", explique le communiqué. Il fait de nombreuses tournées à travers l'Europe tout en participant à plusieurs festivals de mime et en enseignant l'expression corporelle et l'improvisation dans des écoles.

En 1973, après plus de 1200 représentations en tant que "Turlu", René Quellet crée "Le Fauteuil", un spectacle qui se distancie de la pantomime classique. Il joue sa nouvelle pièce plus de 300 fois dans toute l'Europe. Au début des années 1980, il écrit "Max", une tragi-comédie poétique où intervient pour la première fois la parole.

Son spectacle résumant sa carrière de mime et d'homme de théâtre "Je bouge, donc je suis" sort au début des années 1990. René Quellet effectue en 1995 une tournée dans six pays d'Amérique du Sud.

A la télévision

Le Neuchâtelois a également été sollicité par le petit et le grand écran. Se connaissant depuis les années 1970, Franz Hohler et René Quellet forment le duo "Franz et René". Entre 1973 et 1994, ils jouent une cinquantaine de fois dans le programme pour enfants "Spielhaus" de la télévision suisse alémanique.

En 1996, René Quellet met un terme aux tournées et donne une dernière série de spectacles en Suisse. Il est considéré comme le plus ancien des mimes suisses et a été un précurseur de l'art visuel et de l'expression corporelle, écrit sa famille.