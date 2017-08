Les CFF bichonnent leurs voies à St-Aubin

Du balaste et de la sueur à la gare de Gorgier-St-Aubin. Les CFF procèdent jusqu'à la fin du week-end à l'entretien des voies ferrées. Des travaux minutés et calculés pour perturber le traffic le moins possible.

Ce type de chantier est préventif. Chaque ligne suisse doit ainsi être bichonnée tous les 10 ans environ (un chiffre qui varie selon la fréquence d'utilisation) pour prévenir les dérangements. Des problèmes qui, s’ils surviennent peuvent coûter cher, tout particulièrement sur les lignes fortement utilisées. Près de 17'000 personnes transitent quotidiennement par cet axe reliant Neuchâtel à Lausanne. De plus, de nombreux trains de marchandises empruntent cette ligne.

Les CFF investissent chaque année environ 700 millions de francs pour l’entretien des voies sur tout le réseau ferroviaire. /rgi