Le NOHJ: inutile, trop cher et injuste

Le Nouvel Hôtel judiciaire prévu à La Chaux-de-Fonds est inutile, trop cher et injuste : le comité référendaire part en campagne contre la votation du 24 septembre. La structure, devisée à près de 50 millions de francs, prévoit de regrouper la justice dans un seul bâtiment. Un regroupement qui, selon le Conseil d’Etat et le Grand Conseil, permettrait de rendre la justice dans des locaux adéquats, en assurant la sécurité des magistrats tout en faisant des économies. Pour les opposants, ces arguments ne tiennent pas. D’abord, la justice doit rester proche de la population. Ensuite, vu l’état de ses finances, le canton n’a tout simplement pas les moyens de se payer ce bâtiment. Une dette de plus est une dette de trop. Quant aux économies promises, elles n’existent tout simplement pas.

Le comité référendaire ira à la rencontre de la population tous les samedis à partir du mois de septembre. RTN organise pour sa part un débat sur cet objet, mercredi 30 août entre 7h35 et 8 heures. / sma