La gare de Neuchâtel privée d'électricité

Hall assombri, panneaux d'affichage éteints, ascenseurs immobilisés, guichets et commerces privés d'électricité: le bâtiment de la gare de Neuchâtel a subi une panne vendredi entre 09h00 et 10h15. Les CFF sont en train d'en chercher l'origine. C'était une panne d'électricité domestique et non ferroviaire. Elle n'a pas entraîné de retard de trafic, a indiqué un porte-parole interrogé par l'ats. Ce type d'incident est très rare, a-t-il précisé. Dans ce genre de cas, le personnel sort des guichets pour aller renseigner les voyageurs, en plus des annonces faites par haut-parleur. /ATS