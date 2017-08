Les pommes ne courent pas les vergers

La pomme, une denrée rare dans les vergers de la région cette année. La vague de gel survenue ce printemps a causé de gros dégâts chez les producteurs. Les récoltes vont bientôt débuter et l’année s’annonce mauvaise, selon la Fondation Rurale interjurassienne. Le propriétaire exploitant des Vergers d’Ajoie, Alain Perret, avance, notamment, le taux de 80% de pertes.

La tendance est généralisée, puisque la production chute aussi de plus de 20% à l’échelle nationale, tout comme au niveau européen. La Suisse risque ainsi de devoir s'en remettre à l'importation. « En Suisse, l’objectif de production est de 52'000 tonnes au 1er novembre. C’est ce qu’il faut pour couvrir la consommation de l’ensemble du pays sur une année. Des pointages sont effectués ponctuellement et si elle voit que la production manque, la Confédération donne des quotas d’importation. Comme nous sommes un pays relativement riche, nous aurons toujours les moyens de nous acheter des fruits, même s’il fallait les payer 20 centimes plus cher pour les obtenir à l’étranger, mais l’objectif est toujours de produire en Suisse ce qu’on consomme en Suisse », explique Alain Perret. /emu