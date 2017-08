Nouveaux cas de grippe aviaire à Yverdon

Deux nouveaux cas de grippe aviaire ont été découverts à Yverdon-les-Bains jeudi dernier. Deux cygnes ont été retrouvés sans vie sur les rives du lac de Neuchâtel. Les analyses de laboratoire ont permis d’établir que le virus H5N8 a bel et bien causé la mort des deux oiseaux. Les investigations sont menées par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) en collaboration avec les autorités cantonales pour déterminer si ces cas sont isolés ou non. Le cas échéant, les autorités décideront si des mesures préventives s’imposent.

Les détenteurs de volaille domestique doivent signaler au vétérinaire tous les cas de mort suspecte. Les personnes qui découvrent des cadavres d’oiseaux sont priées de ne pas les toucher et d’en informer le poste de police ou le garde-faune le plus proche.

L’OSAV souligne toutefois que rien n’indique à ce jour que la grippe aviaire H5N8 soit transmissible à l’homme. /aju-comm