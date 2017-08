Une comptable détourne 650'000 francs

Une affaire d’abus de confiance secoue le Ministère public des mineurs à Bienne. Une comptable ayant été active au sein de la structure est accusée d’avoir soustrait 650'000 francs des caisses à des fins privées.

Cette collaboratrice a agi entre 2010 et 2016, selon un communiqué de presse diffusé lundi. Elle a pu avoir accès aux liquidités en se servant de justificatifs falsifiés et de fausses écritures. Ses agissements ont été découverts lors d’une révision ordinaire des comptes du Ministère public des mineurs en septembre de l’an dernier. La comptable a reconnu les faits et a été licenciée avec effet immédiat. Elle a aussi été mise en accusation par le Ministère public cantonal pour la poursuite des infractions économiques et devra répondre d’abus de confiance et de faux dans les titres devant le Tribunal pénal économique.

Les faits ayant été admis, la prévenue qui a reconnu devoir 650'000 francs au canton de Berne sera jugée en procédure simplifiée. Contactée lundi, l’instance en charge du dossier ne précise pas la peine encourue par l’ancienne comptable. /ast