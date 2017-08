Des jeunes pilotes à Colombier

Ils ont entre 17 et 21 ans, et rêvent de voler. Pendant deux semaines, six jeunes aspirants se familiarisent au métier de pilote à l’aérodrome de Colombier. Ils suivent les cours SPHAIR, un programme conçu pour découvrir de jeunes talents, et financé par les forces aériennes suisses.

Pour pouvoir participer à cette formation, il faut être de nationalité suisse, avoir entre 17 et 21 ans, et avoir passé les premiers tests de présélection à Dübendorf, dans le canton de Zürich. Encadrés par deux instructeurs, les six candidats apprennent à tenir un plan de vol, révisent les procédures de décollage ou s’occupent de l’entretien d’un avion.

Les jeunes aspirants logent à la caserne de Colombier. Un avant-goût de la vie militaire, puisque le métier de pilote, c’est aussi savoir se plier à une certaine discipline.

Ceux qui termineront le stage avec une certification pourront choisir de s’orienter vers l’aviation civile. Mais le rêve de ces jeunes, c’est de faire partie des 10 pilotes de jet que l’armée suisse recrute chaque année. Et cette formation est un premier passage obligé vers une carrière militaire. / vja