Le festival BeRock revient pour une quatrième édition sur la place du Chemin des Pêcheurs à Saint-Aubin-Sauge.

Le vendredi, l’ambiance sera rock, avec The Clive, Sideburn et Laura Cox.

Le samedi se veut plus varié et familial. Ce sont les jeunes musiciens des écoles Le Son, Le Chat noir et Tiffen qui ouvriront le bal. Ils seront suivis de Borderline, Rocket Van et Ripstone.

Le soir, The Fat Badgers et I Skarbornari apporteront une touche du funk. Le niçois Medi clôturera la soirée. /vja