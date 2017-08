Le Mail devient un collège olympique

Le canton de Neuchâtel tient un nouvel établissement scolaire sportif de référence.

Swiss Olympic a annoncé début juillet que le Centre du Mail avait obtenu le label « Swiss Olympic Partner School ». Le Mail rejoint donc 50 autres centres suisses qui possèdent cette certification de qualité.

Selon Swiss Olympic, ce label récompense des établissements de formation qui se distinguent par une philosophie favorable au sport de performance et un programme scolaire souple. Désormais, comme toutes les autres écoles certifiées, le Mail sera contrôlé tous les quatre ans par l'institution sportive pour satisfaire aux critères d’exigence.

Interêts des clubs

Selon le directeur du Mail, François Visinand, c’est la multiplication des accords passés avec les clubs voisins comme le Giron jurassien, Union Neuchâtel, Neuchâtel Xamax FCS ou le HC Université qui a rendu cette certification possible.

S’il s’agit du premier collège du canton de Neuchâtel à recevoir ce label, c’est aussi le fruit du travail réalisé depuis le début des années 2000 par le Service de l’école obligatoire. Alors qu’ils étaient 82 élèves en 2004 en filière sport-étude, ils sont désormais 248, dont une septantaine au Mail. Avec la mise en place des CRP (centres régionaux de performance) et les partenariats avec les clubs de la région, les jeunes élèves sont de plus en plus nombreux à suivre ces formations.

Toutefois, selon le directeur du centre, le Mail ne pourra pas accueillir plus de sportifs ces prochaines années car il atteint déjà son plafond. /jha