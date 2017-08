Une corrida se mêlera à la Boudrysia

Ça va transpirer le samedi après-midi de la Boudrysia. Les fêtards pourront se dépenser en courant dans les rues de la ville. Le but est d’apporter encore plus de vie et de couleur à la manifestation. La course est ouverte à tous. Il y aura une boucle dans Boudry pour les enfants qui seront répartis en plusieurs catégories. Les adultes courront sur une distance de moins de cinq kilomètres. Tous les participants seront chronométrés et les gagnants recevront un prix.

Une autre récompense sera remise à ceux qui auront le plus beau déguisement. Les inscriptions sont obligatoires avec un nombre de coureurs limités à 200 adultes et 200 enfants. Elles seront ouvertes dès le 14 août jusqu’au jeudi 7 septembre, la veille du début de la fête, sur le site officiel de la manifestation. /lyg