L'importance du casque à vélo électrique

Les vélos électriques sont de plus en plus populaires, mais leur dangerosité serait sous-estimée. Selon le Bureau de la Prévention des Accidents, un utilisateur de vélo électrique rapide sur six ne porterait pas de casque, pourtant obligatoires depuis 2011.

Il existe deux catégories de vélo électrique. En dessous d’une vitesse maximale de 25 km/h, ces véhicules sont considérés comme des vélos classiques. Le port du casque est recommandé sans être obligatoire. La vignette n’existe plus depuis 2012 et est désormais incluse dans l’assurance responsabilité civile (RC).

Les vélos plus puissants, avec une assistance au pédalage permettant d’atteindre 45 km/h (pour un maximum de 1000 watts) sont quant à eux assimilés à des vélomoteurs. Un casque de cycliste, ainsi qu'une plaque d'immatriculation sont obligatoires. Entre 14 et 18 ans, il faut aussi un permis de conduire de catégorie M.