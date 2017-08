De la peine à trouver le sommeil

Les dernières nuits ont peut-être été pénibles. Certaines personnes trouvent plus difficilement le sommeil que d’habitude. En cause, la combinaison de la chaleur et de l’humidité qui empêche le corps de réduire d’environ un demi-degré la température corporelle pour pouvoir se mettre en état idéal pour dormir.

L’addition du chaud avec un temps humide ne favorise pas l’endormissement. C’est d’ailleurs un cocktail à éviter pour le chef de service de la médecine interne de l’Hôpital du Jura. « Quand on s’endort, on augmente l’afflux de sang dans sa peau de manière à pouvoir échanger de la chaleur avec l’extérieur et ainsi réduire notre température du corps. Il fera donc un peu plus frais pour nos organes et nos cerveaux, quelques dixièmes de degrés », explique Hervé Duplain. Le chaud et l’humidité ont pour conséquence que la capacité du corps à dégager de la chaleur est réduite. Il est donc plus difficile de se plonger dans un état pour dormir.

Pour réduire la chaleur et l’humidité, Hervé Duplain conseille d’aérer au maximum les appartements. L’objectif principal consiste à créer un courant d’air. Les gros duvets, ou autres couvertures pour l’hiver sont aussi à bannir pour des draps beaucoup plus fins. /jeb