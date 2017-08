Une femme domine les échiquiers

Elle a 23 ans, elle est chinoise et elle vient d’inscrire son nom dans les annales du Festival international d’échecs de Bienne. Hou Yifan s’est imposée mercredi après-midi lors de l’ultime ronde du tournoi des grands maîtres. Elle a pris la mesure du Suisse Nico Georgiadis qui se battait lui aussi pour la plus haute marche du podium. C’est la première fois dans l’histoire du festival qu’une femme remporte cette épreuve. Yannick Pelletier, directeur du tournoi des grands maîtres, s’est réjoui de ce premier succès féminin sur sol biennois qui coïncide avec le 50ème anniversaire du festival. Hou Yifan a quitté le circuit féminin d’échecs il y a un an après avoir remporté à six reprises le titre de championne du monde. Elle signe, à Bienne, sa première grande victoire sur le circuit masculin.

Les organisateurs tirent, par ailleurs, un excellent bilan de cette cuvée 2017 qui a enregistré une affluence record avec 746 participants.