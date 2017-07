Une Assemblée constituante élue dans le sang le week-end dernier. Le Venezuela traverse une crise politique et civile. Dix personnes ont été tuées et une escalade de violences a eu lieu dimanche en marge de ces élections, voulues par le président Nicolas Maduro. Une situation qui inquiète en Suisse, mais aussi ailleurs. Lautaro Sancho est un politologue Neuchâtelois et Vénézuélien qui vit à Berlin, il s'inquiète de l'image de son pays.