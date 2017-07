Kévin Meng a des lettres plein la tête

Il connaît le dictionnaire mieux que personne et il continue à le prouver. A 23 ans, le Neuchâtelois, de Marin, Kévin Meng a une nouvelle fois brillé en scrabble. Il a obtenu la médaille de bronze aux jeux de la francophonie qui se sont achevés dimanche, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Kévin Meng s’est imposé face à vingt autres joueurs des régions francophones du monde. Les médailles d’or et d’argent sont revenues aux Vaudois Hugo de la Fontaine et David Bovet. Cette compétition de scrabble s’est déroulée sur des ordinateurs, grâce à des manches de mort subite. Cela signifie que les joueurs se mesurent à l’ordinateur et récoltent des points au fil des manches. /ali