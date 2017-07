« Les échecs, c’est du sport ! »

Après une journée de tournoi, Noël Studer ne rêve pas d’une bière mais d’un repas vite fait et d’un lit. Âgé de 20 ans, le bernois affronte 9 autres Grands Maîtres au Festival international d’échecs de Bienne jusqu’au 2 août. Un exploit cérébral, mais aussi physiquement éprouvant : « si quelqu’un ne me croit pas, qu’il vienne jouer aux échecs pendant 6 ou 7h ! » sourit le jeune homme.

Joueur professionnel depuis l’âge de 18 ans, Noël Studer s’entraîne sept heures par jour, six jours sur sept, dans la cave de la maison parentale à Muri. Déterminé à vivre de sa passion, il partage son temps libre entre amis, copine et famille et rêve d'affronter un jour le champion du monde en titre, Magnus Carlsen. /sca