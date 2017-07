Le tour de Suisse d'un Neuvevillois pour l'espoir

Un vélo, une remorque, et 22 kilos de matériel : c’est tout l’équipement de Ludovic Elber pour son tour de Suisse. Le Neuvevillois se lancera sur la route le 31 juillet pour un périple en faveur de « Maisons de l’espoir », une association qui vient en aide aux enfants défavorisés. Il pédalera d’abord vers Schaffouse avant de redescendre vers le Tessin. Il remontera ensuite en direction du Lac des Quatre Cantons et traversera la Suisse centrale pour rejoindre son point de départ. Une boucle de 740 km, comprenant la traversée des cols de la Jaun et du Grand St-Bernard.

Vacances actives

« Ce sera quand même sportif » lance Ludovic Elber, qui s’est entraîné en salle et à l’extérieur depuis le début de l’année en vue de son périple. Une première pour ce père de deux garçons, qui pratique le vélo en tant qu’amateur. Il transportera tout son équipement avec lui et fera halte dans des campings, où il espère récolter encore des fonds au gré de ses rencontres et faire connaître l’association.

Un toit et une éducation

Fondée par deux autres Neuvevillois, Carole et Alain Guillaume, l’association « Maisons de l’espoir » veut donner accès à l’éducation et à une formation secondaire, voire universitaire, aux enfants dans le besoin en Inde, en Indonésie et au Mozambique. Certains sont accueillis dans des maisons ou des crèches de nuit. L’association parraine également des veuves et les soutient dans la création de micro-entreprises.

Le départ du Hope’s Tour Bike sera donné à 8h lundi devant la salle des Epancheurs. Ceux qui le souhaitent peuvent accompagner la dernière étape entre Salavaux et la Neuveville le 11 août./sca