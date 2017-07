Le cheval de Johann Schneider-Ammann ne concourra pas au Marché-Concours

Invité du prochain Marché-Concours à Saignelégier, Johann Schneider-Ammann souhaitait que Voltero, le hongre reçu en cadeau lors de sa participation à l'événement il y a cinq ans, prenne part à une course. Mais ce ne sera pas le cas, a confirmé son département.

Il était prévu que le cheval du conseiller fédéral participe à une course attelée le dimanche pour autant qu'il remplisse les exigences en termes d'assurances et de sécurité. La décision devait être prise le 13 août, juste avant la course. Cependant, au Domaine de Peu-Claude où le cheval du conseiller fédéral se trouve en pension, on se montrait sceptique vendredi.

Un entraînement insuffisant

« Les hébergeurs de Voltero ont informé aujourd'hui qu'ils ont décidé de renoncer à poursuivre cette idée », a fait savoir vendredi soir à l'ATS Eric Reumann, porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Si les organisateurs reconnaissent qu'un cheval « doit avoir un certain entraînement pour participer à une course », ils espéraient « pouvoir exaucer le souhait de M. Schneider-Ammann ». Quoi qu'il en soit, Voltero « sera de toute façon présent au Marché-Concours sous une forme à définir ».

Johann Schneider-Ammann avait reçu le poulain Voltero en 2012 lors de sa venue au Marché-Concours de Saignelégier. Il l'a ensuite placé en pension aux Bois, où il ne manque pas de venir lui rendre visite. Des photos parues récemment dans L'Illustré montrent Johann Schneider-Ammann, accompagné de son épouse, conduisant une calèche attelée à Voltero et à un autre cheval de la race Franches-Montagnes. /ATS+alr