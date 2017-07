Immersion en terres africaines

Un village africain installé pour trois jours à la place de la Gare, à La Chaux-de-Fonds. L’Association somalienne de développement durable, en collaboration avec les Collectivités africaines propos au public depuis vendredi et jusqu’à dimanche des concerts, de l’artisanat, des animations et de restauration africaine. Plusieurs pays sont représentés sous la marquise de la nouvelle place, le Cameroun, le Mozambique, le Congo, l’Angola, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Somalie. /cwi