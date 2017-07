Deux incendies au sud du lac

Une ferme entièrement détruite par les flammes à Payerne, tôt samedi matin vers 1 heure 10. À l'arrivée des services du feu et de la gendarmerie, les propriétaires du bétail s’affairaient à l’évacuation des animaux. Onze vaches ont pu être sauvées mais une douzaine d’autres et quelques veaux ont péri. Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie. Personne n‘a été blessé.

Un peu plus tard, vers 1 heure 50, des policiers qui patrouillaient entre Domdidier et Dompierre ont remarqué un bâtiment qui était la proie des flammes. Sur place, ils ont pu libérer le bétail qui se trouvait à l’intérieur. Le garde-chasse a été sollicité pour abattre quelques bêtes grièvement brûlées. Il n’y a pas eu de blessé.

L’étable isolée et sans aucune habitation attenante a été partiellement détruite. Une enquête est en cours. /cwi-comm