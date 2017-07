Luttes acharnées au Festival d’échecs de Bienne

Les participants du tournoi des grands maîtres sont repartis sur les chapeaux de roue après une 3ème ronde pacifique. En effet, la scène du Palais des Congrès a donné lieu à quelques luttes acharnées entre ces champions jeudi. Auteur d’un solide début de tournoi, Nico Georgiadis a réalisé une excellente partie face à l’ancien numéro trois mondial Rafael Vaganian. Il a profité de quelques hésitations du vétéran arménien pour prendre l’avantage, et ne lui a jamais accordé l’occasion de revenir. Cette superbe prestation le propulse au 2ème rang provisoire!

Co favori de l’épreuve, l’Indien Harikrishna n’a laissé aucune chance à Noël Studer. Ayant oublié quelques détails de sa préparation de début de partie, le Bernois a rapidement commis une erreur et ne s’en est pas remis. A ce niveau, la sentence est sans appel... défaite en 24 coups. Mésaventure similaire pour le Hongrois Peter Leko. Peu familier avec l’ouverture qu’il a obtenue, il a pris beaucoup de temps, sans pour autant parvenir à résoudre ses problèmes. Son adversaire David Navara n’en demandait pas autant. Victime d’un mauvais début de tournoi, il engrange sa première victoire et remonte au milieu du classement. La partie entre Ponomariov et Hou Yifan est restée équilibrée, et la nulle est un dénouement logique.

Lorsqu’il participait au tournoi des grands maîtres au début des années 2000, Etienne Bacrot considérait un honneur la possibilité de jouer contre un champion du calibre d’Alexander Morozevich. Les temps changent, et c’est lui qui fait aujourd’hui figure de favori dans cette rencontre. Menant les pièces blanches, le Français a progressivement pris le dessus et l’a emporté en 40 coups. Il occupe désormais la tête du tournoi avec 3 points sur 4.

La lutte fait rage également dans l’open des maîtres et les leaders ne se sont fait aucun cadeau. Ils ne sont plus que deux avec le maximum de points, et leur confrontation de vendredi sera sans doute passionnante. /comm

Résultats

Tournoi des Grands Maîtres : 4ème ronde

Ruslan Ponomariov (Ukr) – Hou Yifan nulle (49 coups)

Rafael Vaganian (Arm) – Nico Georgiadis (Sui) 0-1 (39 coups)

Etienne Bacrot (Fra) – Alexander Morozevich (Rus) 1-0 (40 coups)

Pentala Harikrishna (Ind) – Noël Studer (Sui) 1-0 (24 coups)

David Navara (Tch) – Peter Leko (Hon) 1-0 (39 coups)

Classement après 4 rondes

1. Bacrot 3 points

2-5. Hou Yifan, Ponomariov, Georgiadis, Harikrishna 2,5

6. Navara 2

7-8. Morozevich, Leko 1,5

9-10. Studer, Vaganian 1

Programme de la 5ème ronde (vendredi 28 juillet à 14h):

Georgiadis – Ponomariov ; Hou Yifan – Navara ; Leko – Harikrishna ; Studer – Bacrot ; Morozevich – Vaganian

Open des maîtres, résultats 4ème ronde

1. Igor Kovalenko (Let) – Saleh Salem (EAU) 1-0

2. Imre Hera (Hon) – Surya Ganguly (Ind) 1-0

3. Murali Karthikeyan (Ind) – Sam Shankland (USA) nulle

4. Alon Greenfeld (Isr) – Viktor Erdos (Hon) nulle

5. Ivan Ivanisevic (Ser) – Davorin Kuljasevic (Slo) 0-1

6. Mateusz Bartel (Pol) – Bence Korpa (Hon) nulle

7. Ali Marandi (Tur) – Tamas Banusz (Hon) nulle

Classement après 4 rondes:

1-2. Kovalenko et Hera 4 points