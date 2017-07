Ça va péter !

Ils sont incontournables à l’approche de la fête nationale du 1er Août. Les vésuves, allumettes de bengales et autres pets de Lucifer. Depuis quelques temps, ces gadgets fleurissent sur les étals de nos magasins. A côté des pétards habituels, certains sont plus imposants et doivent être utilisés avec précaution. Les batteries sont des boîtes contenant environ 50 feux que l’on allume une seule fois. Ces nouveaux gadgets sont puissants et ne peuvent être achetés qu’à partir de 18 ans.

Ces dernières années ce sont surtout les emballages qui ont évolué. Les utilisateurs de feux d’artifice peuvent y lire les dangers, la sécurité à adopter ou encore la durée de ces engins pyrotechniques. /ali