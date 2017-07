Une pénurie de vaccins touche la Suisse

Une pénurie de vaccins sévit en Suisse. Si des périodes de creux sont récurrentes, il s'agit ici de vaccin de routine comme ceux contre la polio, la diphtérie ou le tétanos. Un problème car ceux-ci concernent tout particulièrement les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Il existe dans le monde peu de fournisseurs de vaccins. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas un secteur très profitable pour l'industrie de la santé. Les fabricants sont relativement peu nombreux et très spécialisés. Un problème technique dans un centre de production peut donc rapidement se traduire par une rupture de stock au niveau global.

Faire durer les stocks

En phase de pénurie, les médecins tentent de faire durer les stocks. Ils préconisent par exemple d'attendre la fin de la période recommandée pour se refaire vacciner. Désormais, on sait aussi qu'il est possible d'allonger l'intervalle entre certaines vaccinations pour les adultes. Le rappel du tétanos peut se faire à présent tous les 20 ans entre l'âge de 25 et 65 ans, contre dix auparavant. Autant de stratégies pour économiser les vaccins en période tendues.

Bien sûr il existe des stocks pour faire face aux urgences. Mais à trop amasser de doses inutiles, le risque est de priver de vaccins les régions du monde qui en ont le plus besoin./vja