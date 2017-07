Incendies en France: des Jurassiens témoignent

Toujours dans le département du Var, le feu n’est toujours pas maîtrisé à Artigues où quelque 450 pompiers sont toujours mobilisés. Dans le département voisin des Bouches-du-Rhônes, la situation s’est améliorée. Au total, plus de 6000 femmes et hommes ont lutté depuis le début de la semaine contre les différents foyers qui ont brûlé environ 7000 hectares de végétation dans le sud et ont provoqué l'évacuation de plus de 10'000 personnes. Des chiffres donnés par le premier ministre français Édouard Philippe, en déplacement mercredi soir à Bormes-les-Mimosas.

Quant au Portugal, autre pays ravagé par les flammes, la situation semble se calmer à la faveur d’un vent moins puissant et d’un mercure en baisse. 2000 pompiers sont toujours à pied d’œuvre. /gwe