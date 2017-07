Attention aux feux d'artifices

Le ciel va s’illuminer dans quelques jours à l’occasion de la fête nationale. Mais les feux d’artifices ne sont pas sans danger. C’est ce que rappellent ce jeudi le Centre d’information pour la prévention des incendies, la Suva et le Bureau de prévention des accidents. Selon les trois entités, 280 accidents sont constatés chaque année à cause des feux d’artifices, dont la moitié à l’occasion du 1er août. Huit fois sur dix, ce sont les hommes qui sont en cause.

Entre 2011 et 2015, deux personnes sont mortes à la suite d’accidents, alors que trois autres sont restées invalides à vie. L’inattention et la négligence en sont les causes principales, selon les trois entités. Ces dernières rappellent certaines mesures de précaution à adopter. La première consiste à se renseigner sur la pièce d’artifice, en lisant le mode d’emploi. Il convient ensuite de la poser sur une base stable en respectant les distances de sécurité et en tenant éloignés les enfants. Le Centre d’information pour la prévention des incendies, la SUVA et le BPA indiquent aussi qu’il faut attendre dix minutes avant de s’approcher des ratés et qu’il ne faut jamais les rallumer. Enfin, les trois entités estiment important de garder du matériel d’extinction à portée de main. /comm+mle