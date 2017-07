De nouveaux véhicules sur la voie de bus du Bas-du-Crêt

Les transports en commun ne seront plus les seuls à emprunter la voie des bus à l’entrée est du Locle, en approche du giratoire du Bas-du-Crêt. Le Service des Ponts et chaussées souhaite permettre aux navettes d’entreprises de circuler sur cette ligne, sur autorisation uniquement.

Le partage de la voie réservée a déjà été mis en place à l’intérieur de la Mère commune et fonctionne à la satisfaction des utilisateurs concernés.

D’autres tronçons pourraient être concernés ces prochains mois. Une réflexion est en cours notamment à La Chaux-de-Fonds. Toutefois, le Service des Ponts et chaussées est conscient que les voies de bus doivent rester des itinéraires protégés. Les autorisations accordées ne doivent pas mettre en péril la fluidité du trafic sur ces tronçons. Des critères ont donc été décidés: les navettes doivent appartenir à des entreprises implantées localement et doivent transporter uniquement le personnel dans le cadre de déplacements pendulaires.

Situation particulière au Locle

Par ailleurs, même s’il est trop tôt pour tirer un bilan définitif des voies de bus alternées en Ville du Locle, le Service des Ponts et chaussées est satisfait de cette solution, un peu moins d’un an après sa mise en place. Il constate toutefois qu’une telle option n’est que difficilement imaginable ailleurs dans le canton. En effet, le trafic dans la Mère commune a plusieurs particularités. D’abord, le flux est très majoritairement dirigé dans un sens le matin et dans l’autre le soir, ne nécessitant dès lors pas de voies de bus dans les deux directions, contrairement à La Chaux-de-Fonds par exemple. Ensuite, les pendulaires d’usine ont des horaires similaires, ce qui permet la mise en place de navettes. /mwi