L’édition 2017 du Ciné Tène se tiendra du 22 au 29 juillet, au camping de la Tène. Un film sera projeté en plein air à 21h, et ce du lundi 24 au vendredi 28. Différentes activités et concours pour les enfants sont proposés les autres jours entre 16 et 18h.

L’évènement est organisé au camping de la Tène mais est ouvert à tous.

Une soirée « Caraïbes» clôturera la semaine. /-vja

Plus d’informations sur le site de l’Association Animatène.