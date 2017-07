Incendie à Cressier

Un incendie s'est déclaré ce vendredi matin à Cressier. Un atelier d'ébénisterie a été complément détruit par les flammes. Les causes du sinistre sont encore indéterminées. L'alerte a été donnée vers 10h du matin. Plus d'une dizaine de pompiers du Landeron se sont rendus sur place. Ils ont pu maîtriser le sinistre après environ une heure et demi d'intervention. Outre les dégâts matériels, une personne a été blessée et emmenée à l’hôpital. Un pompier a subi un coup de chaleur. /sma-vja