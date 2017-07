Pas si facile d'obtenir une bourse d'étude

Il est possible d'obtenir jusqu'à 24'000 francs par année durant sa formation. Les bourses d'études permettent à de nombreux jeunes apprentis et étudiants dans le besoin de bénéficier d'un coup de pouce durant leur éducation. Mais l'octroi de ces aides est strictement réglé, puisque pas moins de 39 articles de loi et 60 articles réglementaires définissent les critères auxquels un demandeur doit répondre pour pouvoir toucher une bourse. Il faut par exemple avoir moins de 35 ans et entamer une première formation post-obligatoire reconnue par la Confédération. La durée ne peut en outre pas dépasser d’une année la durée initiale des études.

Beaucoup de candidats sont rapidement exclus et doivent se tourner vers une alternative : les prêts remboursables, qui permettent par exemple aux personnes désireuses d’entreprendre un complément de formation d’être soutenues. En revanche, contrairement aux bourses, les montants de ces aides doivent être restitués par les récipiendaires au terme des études.

Les personnes souhaitant soumettre une demande doivent le faire auprès de leur Guichet Social Régional. Plus d’informations sur ce lien. /amo