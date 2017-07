Le ParaBôle a bien vécu

Éclectisme et soleil ont marqué la 14e édition du ParaBôle Festival. La manifestation s’est déroulée vendredi 14 et samedi 15 juillet. Elle a attiré 1'500 personnes, soit un peu moins que les 1'800 attendues. Dix-huit groupes se sont produits sur scène, dont Henri Dès & Ze Grands Gamins le premier soir et The Skatalites le deuxième. Les organisateurs annoncent qu’une 15e édition devrait se tenir mi-juillet 2018 à Bôle. /comm-msa