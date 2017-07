Bruncher au marché

Vous connaissez probablement les traditionnels brunchs du 1er-Août à la ferme. Cette année, le groupement du marché en collaboration avec Neuchâtel Ville du goût innove. Il propose un brunch citadin à Neuchâtel qui se déroulera durant le marché. Au total, 300 places sont disponibles et environ la moitié a trouvé preneur. Les visiteurs recevront un bracelet et ils pourront aller se servir aux différents stands qui entoureront la tente de l’événement. Le but des organisateurs est de créer un lien entre les bruncheurs et les agriculteurs.

A noter encore que des animations musicales telles que du jazz, du cor des Alpes et du yodel viendront pimenter cette nouvelle variété de brunch. /ali