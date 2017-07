Un échange journalistique au Sénégal

Vivre le journalisme avec une autre approche. C’est le défi que s’est lancée cette semaine notre journaliste Audrey Fasnacht. Elle est arrivée au Sénégal, lundi, dans le cadre d’un projet de l’association En Quête d’Ailleurs. L’objectif consiste à traiter l’actualité avec un autre journaliste venu d’un autre coin de la planète, qui n’a pas la même culture. Notre consœur se trouve dans la ville de St-Louis, en binôme avec le Sénégalais Yves Tendeng de la radio Sud FM.

Ces échanges sont mis sur pied depuis plusieurs années. Cette septième édition a pour thème « l’enfant dans la cité ». Dans ce projet, Audrey Fasnacht et son collègue de quelques jours ont choisi de parler du football féminin, un sport qui a vu le jour au Sénégal dans les années 1970. « Il y avait un énorme engouement et un grand développement. Mais aujourd’hui, on constate que l’enthousiasme s’est un peu affaissé et il n’y plus grand-chose qui se fait pour la promotion du football féminin », explique notre collègue sur place.

Le confort professionnel sénégalais n’est pas le même qu’en Suisse. Audrey Fasnacht a d’ailleurs été impressionnée par les résultats obtenus par rapport au peu de moyen à disposition : « Ils ont très peu d’appareils, très peu d’ordinateurs, très peu de places. Ils travaillent avec deux bouts de ficelle et finalement, au niveau du rendu, ils ne s’en sortent vraiment pas trop mal. C’est assez bluffant ». /jeb