Nouvelle chaussée aux Ponts Noirs

Les travaux se poursuivent dans le secteur des Ponts Noirs sur la H20. La structure bitumeuse sur les voies montantes et descendantes de la route principale reliant Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds ainsi que sur les bretelles d’entrée et de sortie de Valangin vont être remplacées. Dès le 17 juillet et jusqu’au 25 août, le trafic se fera en bidirectionnel sur cette zone. La bretelle d’entrée sera elle fermée durant toute la durée des travaux. Le service des ponts et chaussées en profitera également pour sécuriser le secteur et installer des glissières de sécurité. /comm-ali