La Poëta-Raisse soigne son image

Le lieu-dit La Roche du Château, à Môtiers, est le départ d’un sentier de randonnée particulièrement populaire : les gorges de la Poëta-Raisse. Un pavillon d’accueil et un espace pique-nique vont être aménagés dans les mois qui viennent.

La Société des gorges de la Poëta-Raisse a décidé de démolir le vieux hangar qui se trouve actuellement près du parking. Cet abri forestier qui servait auparavant de lieu de stockage de matériel n’est plus utilisé et il est en mauvais état. Un pavillon touristique sera construit au même endroit. Le futur bâtiment sera ouvert sur le devant et comprendra des tables de pique-nique. Des informations sur les gorges de la Poëta-Raisse et les autres sentiers pédestres de la région seront affichées. Le futur bâtiment sera construit avec des épicéas et des sapins qui ont été récemment coupés à deux pas de là.

Le projet est estimé à 105'000 francs, couvert en partie par une subvention de la Loterie romande. La Commune de Val-de-Travers participe en fournissant la matière première et la main-d’œuvre. Les membres de la société sont sollicités pour apporter leur contribution financière et pour mettre la main à la pâte. La démolition du vieil abri forestier devrait commencer autour du 8 août. Le nouveau pavillon devrait être construit à l’automne. Les gorges de la Poëta-Raisse font partie des randonnées les plus prisées du Val-de-Travers. Elles attirent plus de 10'000 visiteurs chaque année, en particulier des promeneurs de tout le canton de Neuchâtel, du canton de Vaud, de France voisine et de suisse alémanique. /msa