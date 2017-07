Estavayer-le-Lac va respirer jazz

Des airs de jazz vont envahir Estavayer-le-Lac du 20 au 22 juillet. Le festival Swing in the Wind investit les rues de la ville pour la 10e année consécutive. Durant 3 jours, 34 concerts et environ 120 musiciens sont programmés à plusieurs endroits de la ville. Thierry Lang, Biréli Lagrène et Celia Reggiani sont les têtes d’affiche de l’événement.

Cette année, une nouveauté figure au menu des infrastructures : la scène principale déménage. Elle sera installée sur la Place de Moudon et non plus sur la Place de l'Eglise comme lors des dernières éditions. Un déplacement qui a pour but d'accueillir plus de spectateurs et de se situer dans un endroit plus calme. Avec un budget avoisinant les 140'000 francs, le festival Swing in the Wind offre aussi la possibilité aux jeunes talents de se produire sur une scène tremplin les vendredi et samedi en fin d'après-midi.