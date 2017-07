Pont du Manège : la ronde des déviations a commencé

Rejoindre le quartier est de La Chaux-de-Fonds relève presque du parcours du combattant. Le chantier du pont du Manège déborde sur les rues du Manège et du Crêt et deux axes nord sud importants sont fermés : les rues du Grenier et de l’Étoile.

Le trafic de transit en provenance du Jura et de Berne est dévié par les rues de La Charrière et Numa-Droz avant de rejoindre le boulevard de la Liberté. Quant aux véhicules qui arrivent de Neuchâtel, ils empruntent les rues de l’Hôtel-de-Ville et Fritz-Courvoisier.