La grêle a fait des ravages sur les vignes à Cerlier

Les vignerons de Cerlier ont été particulièrement touchés par la grêle qui s’est abattue sur la commune. Le vignoble du château exploité par le vigneron-encaveur Beat Giauque (Rebgut Schloss Erlach) est fortement endommagé. Sur l’un de ses terrains, il estime sa récolte compromise à 70% : « c’est triste mais c’est comme ça, on ne peut rien faire du tout ». Sur son domaine de 2,5 hectares les cépages sont en piteux état. Les feuilles sont déchiquetées et les grappes de raisin touchées. Plusieurs grains n’ont pas résisté à l’impact de la grêle et se trouvent désormais à même le sol : « les grains fendus deviennent bruns et des feuilles manquent, on ne peut qu’espérer que la météo s’améliore pour que ça repousse. L’état actuel augmente par ailleurs le danger de mildiou et de pourriture », indique Beat Giuaque.

Pas de miracle

La matinée du vigneron a été consacrée ce lundi aux démarches bureaucratiques. Il fera appel à l’assurance. Les experts se rendront ensuite sur place pour examiner la situation. « Ce qui est grave c’est qu’on aura beaucoup moins de vin », conclu Beat Giauque.

Ces dégâts auront aussi des conséquences sur la période des vendanges. Le travail de tri des grains sera plus exigeant pour une récolte qui s’annonce d’ores et déjà très maigre.

Intempéries très locales

Au sein même de la commune de Cerlier l’ampleur de la grêle n’était pas la même partout. Sur l’autre terrain de Beat Giauque situé vis-à-vis du château, les dégâts sont estimés à 30%.

Les dommages sont aussi moins importants de l’autre côté du lac de Bienne comme à Gléresse, Douanne, ou encore La Neuveville. Dans la cité médiévale, certains vignerons estiment avoir une perte de 40% alors que pour d’autres elle se chiffre 10 et 30%. /anl