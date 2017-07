Un pont des lumières à La Chaux-de-Fonds

Le pont du Manège à La Chaux-de-Fonds sera bientôt comme neuf et bien plus beau. Le Conseil communal a souhaité profiter du chantier de rénovation pour revaloriser l’ouvrage qui surplombe la rue de l’Hôtel-de-Ville. Il a lancé un concours d’idées, remporté par un projet intitulé « Entre chien et loup », imaginé par l’atelier pluridisciplinaire d’architecture, de design et de scénographie NORRS. Il s’agit d’un éclairage qui varie selon l’heure de la journée en jouant sur les couleurs.

Tous les projets retenus pour la deuxième phase du concours sont à découvrir du 31 juillet au 11 août, passage Léopold-Robert 3 au rez-de-chaussée. /comm-mwi