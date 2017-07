Un nouveau directeur pour Corum

Jérôme Biard est le nouveau directeur de Corum. Il entrera en fonction le 1er septembre prochain et dirigera dans le même temps la marque Eterna, basée dans le canton de Soleure. Il remplacera Davide Traxler à ce poste, qui a démissionné il y a quelques mois. Actif depuis 25 ans dans le monde horloger, Jérôme Biard a notamment occupé durant 16 ans le poste de responsable des ventes et du marketing au sein du groupe Richemont. Il a par la suite été directeur international des ventes chez Girard-Perregaux et directeur général du groupe LPI. /amo