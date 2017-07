Un open air s’installe à Neuchâtel

Il sera possible de visionner des films sous les étoiles cet été à Neuchâtel.

La Junior Chamber International met sur pied un cinéma open air, appelé « Ciné On’R », du mercredi 12 au dimanche 16 juillet dans la cour du collège des Terreaux. L’organisation qui regroupe des jeunes cadres indique que ce sera la première fois que le public aura la possibilité de choisir des films en plein air. Le site sera ouvert dès 19 heures et proposera une petite restauration. Les projections se tiendront dès le coucher du soleil. Lors des soirées de jeudi, vendredi et samedi, un DJ prolongera la soirée jusqu’à 2 heures du matin. Le public est invité à amener sa couverture et sa chaise longue.

Le bénéfice de l’événement sera versé au Dispensaire des rues, qui aide les personnes en difficulté. /aju-comm