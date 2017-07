RTN en vadrouille en Turquie

RTN s’affiche au sommet du col Kizildag Geçidi à 2190 mètres d’altitude, au cœur de la Turquie. Ce sont trois jeunes Helvètes partis pour un périple fou qui nous ont fait parvenir cette photo.

Firmin Manoury, Robin Mégret et Arlen Détraz sont partis de Lausanne le 1er avril dernier. Leur objectif : rejoindre Kuala Lumpur, en Malaisie, au terme d’un voyage à vélo de 25'000 kilomètres parcourus en 500 jours. Un voyage que les trois étudiants ingénieurs documentent à coups de photos et de vidéos, à découvrir sur leur site internet et sur leur page Facebook. /mwi