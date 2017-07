Inciter les frontaliers à s'installer dans le Jura

Le groupe de travail « sédentarisation des frontaliers » s’est réuni pour la première fois lundi soir. Composé de plusieurs chefs de service de l’administration cantonale, il a pour mission d’appliquer la mesure numéro 7 du programme de législature 2016-2020 du Gouvernement jurassien. « Cette mesure doit être étudiée dans la perspective de deux axes forts du programme de législature : c’est de palier au problème démographique que connaît le canton du Jura et de contribuer aussi à la diversification du tissu économique », indique Claude-Henri Schaller, chef du service de l’économie et de l’emploi du canton du Jura et président du groupe de travail. Car en d’autres termes, l’objectif du groupe de travail est d’inciter les frontaliers à venir s’installer dans le canton du Jura.

Arguments à définir

La tâche du groupe de travail est désormais de trouver les arguments pour les convaincre. « Nous sommes en train de définir la méthodologie que nous allons employer. Il faut aussi répondre à des questions de départ telles que « qu’entend-on par sédentarisation ? Qu’entend-on par frontaliers ? », explique Claude-Henri Schaller. « Nous devrons par la suite approfondir la question afin de trouver le bon argument qui permet au Jura d’être incitatif en termes de personnel frontalier. /afa