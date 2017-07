Le groupe technologique neuchâtelois Cicor renforce sa flexibilité financière. Le spécialiste des circuits imprimés a obtenu un nouveau prêt de 75 millions de francs.

Ce financement permet de préserver la flexibilité financière sur le long terme et garantit la croissance continue du groupe, a indiqué lundi Cicor dans un communiqué. Accordé par un consortium de banques sous l'égide de Commerzbank, ce crédit a une durée de quatre ans et peut être reconduit par deux fois pour une durée d'un an supplémentaire.

Grâce à ce nouveau financement, le contrat de crédit d'un montant de 65 millions de francs qui a été conclu en décembre 2014 et qui court jusqu'à la fin 2017 sera payé de manière anticipée, précise le groupe basé à Boudry (NE). /ATS