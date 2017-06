Pour le bonheur des cavaliers

Il a fallu dix ans pour le concevoir et le mettre en place. Le premier sentier équestre neuchâtelois a été inauguré jeudi matin au Petit-Sommartel. Cet itinéraire de 59 kilomètres relie Les Geneveys-sur-Coffrane aux Montagnes de Travers. L’Association Réseau équestre neuchâtelois répond ainsi aux attentes des agriculteurs qui souhaitent diversifier leur activité en développant l’accueil et l’hébergement de cavaliers randonneurs et de leurs chevaux dans les exploitations.

Le sentier est équipé de portails spéciaux qui permettent aux cavaliers de le franchir sans descendre de leurs montures. Le balisage est léger : des panneaux de couleur orange ont été placés seulement aux carrefours et endroits qui pourraient poser problème.

Trois autres itinéraires seront équipés prochainement : du Val-de-Travers à la Brévine sur 94 kilomètres, du Val-de-Ruz aux Convers en 40 kilomètres en liaison avec le réseau de l’Association Réseau équestre des Franches-Montagnes, et du Locle à La Chaux-de-Fonds en passant par Les Brenets sur 63 kilomètres. /msa