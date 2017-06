La Géode et Belmont sous perfusion

L’audit externe mené à La Géode et à Belmont confirme les difficultés rencontrées au sein de ces deux foyers. L’audit avait été mandaté par le Canton de Neuchâtel à la suite des problèmes rencontrés par la fondation L’enfant c’est la vie, qui détient ces deux structures. Plusieurs éducateurs expérimentés avaient été licenciés au sein de l’équipe éducative. D’autres étaient en burnout.

Le Conseil d’Etat avait confirmé, lors de la séance du Grand Conseil de décembre 2016, que des dissensions avec le nouveau chef de l’institution étaient à l’origine de cette crise. Raison pour laquelle il avait décidé, en accord avec le Conseil de Fondation, de mener un audit externe.

L’audit relève que si la situation s’est stabilisée à La Géode, des mesures doivent être prises à Belmont et que l’ensemble du secteur « Enfance et adolescence » de la fondation L’enfant c’est la vie doit faire l’objet d’un suivi attentif.

Le rapport se conclut par une série de recommandations qui seront analysées par un comité de pilotage composé de membres du Conseil de fondation et de l’État. Il sera chargé de préparer une feuille de route et d’en superviser la mise en œuvre. Cette feuille de route sera rédigée sur la base des recommandations du rapport. Sa mise en œuvre opérationnelle sera réalisée avec l’ensemble du personnel, en étroite collaboration avec le Conseil de fondation et le Canton.

Par ailleurs, une enquête sur l’état de santé et la satisfaction du personnel sera initiée rapidement au sein de l’ensemble de la Fondation. Elle doit mettre en évidence les attentes du personnel et permettre de mieux comprendre ses besoins.

Le communiqué conjoint de la Fondation et du Conseil d’Etat précise qu’aucune information supplémentaire ne sera transmise à ce stade. /comms-sma